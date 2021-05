Advertising

TizianaFerrario : piango le bambine uccise a scuola a #Kabul dagli integralisti.Salgono a 50 le vittime. Attacco compiuto con Autobo… - repubblica : Strage di studentesse a Kabul: 'Attacco al futuro dell'Afghanistan' - HuffPostItalia : Afghanistan, strage di studentesse a Kabul. Attacco contro una scuola femminile - periodicodaily : Attacco a Kabul: strage di giovani studentesse #Kabul @Billa42_ - Billa42_ : Attacco a Kabul: strage di giovani studentesse -

, 09 mag 10:20 - L'attentato avvenuto nei pressi di una scuola femminile a, in Afghanistan, sabato ha provocato la morte 55 persone e il ferimento di...New York, 09 mag 10:04 - Gli Stati Uniti "condannano il barbaro attentato nei pressi di una scuola femminile a, in Afghanistan", dove ieri sono morte 55 persone...In Afghanistan un ordigno è esploso nei pressi di una scuola femminile. Nell'attacco a Kabul si è verificata una strage di studentese.Gli Stati Uniti "condannano il barbaro attentato nei pressi di una scuola femminile a Kabul, in Afghanistan", dove ieri sono morte 55 ...