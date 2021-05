Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 maggio 2021)8 MAGGIOORE 7:20 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SUL GRA, FINO AL 15 MAGGIO, CANTIERI ATTIVI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, IN FASCIA ORARIA 06:00 – 21:00. SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, ISTITUITI QUINDI CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE E IL LIMITE DI VELOCITÀ A 90 KM/H. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN ...