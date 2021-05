Via libera alle visite nelle Rsa per chi ha il certificato verde (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Via libera alle visite in tutte le Rsa, sospese da oltre un anno a causa dell'emergenza Covid. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ho appena firmato l'ordinanza - scrive su Facebook - che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli". L'ordinanza, con effetto immediato e valida fino al 30 luglio, subordina la possibilità di visita nelle Rsa al rispetto del documento adottato dalla Conferenza ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Viain tutte le Rsa, sospese da oltre un anno a causa dell'emergenza Covid. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ho appena firmato l'ordinanza - scrive su Facebook - che consentirà lein piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli". L'ordinanza, con effetto immediato e valida fino al 30 luglio, subordina la possibilità di visitaRsa al rispetto del documento adottato dalla Conferenza ...

