Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: è davvero finita? Cos’è successo dopo la puntata (Di sabato 8 maggio 2021) Ospiti dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono entrati separatamente e hanno spiegato che le cose tra di loro non vanno poi così bene. La prima ad ammetterlo è stata l’ex dama, la quale si è data parte delle colpe perché conosceva già il carattere dell’uomo ma nonostante ciò ci ha voluto provare comunque. “Oggi è difficile affrontare le giornate perché sono successe troppe cose” ha ammesso. “All’inizio, per mio carattere, mi sono fatta scivolare addosso le cose ma poi sono crollata Se vuoi andare d’accordo con lui, devi sempre fare quello che dice lui e se i ribelli le cose non vanno bene” ha spiegato prima che Maria De Filippi facesse entrare in studio anche Riccardo. Da parte sua, l’ex cavaliere tarantino si è difeso ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) Ospiti dell’ultimadiandata in onda,Guarnieri eDi Padua sono entrati separatamente e hanno spiegato che le cose tra di loro non vanno poi così bene. La prima ad ammetterlo è stata l’ex dama, la quale si è data parte delle colpe perché conosceva già il carattere dell’uomo ma nonostante ciò ci ha voluto provare comunque. “Oggi è difficile affrontare le giornate perché sono successe troppe cose” ha ammesso. “All’inizio, per mio carattere, mi sono fatta scivolare addosso le cose ma poi sono crollata Se vuoi andare d’accordo con lui, devi sempre fare quello che dice lui e se i ribelli le cose non vanno bene” ha spiegato prima che Maria De Filippi facesse entrare in studio anche. Da parte sua, l’ex cavaliere tarantino si è difeso ...

