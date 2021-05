Un elicottero militare di produzione russa? abbattuto Cresce lo scontro in Myanmar

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Un gruppo ribelle etnico del, noto come Kachin Independence Army (KIA), ha rivendicato nei giorni scorsi l’abbattimento di unappartenente alle Forze armate (rumors dicono un Mi-35 di fabbricazione). La giuntache ha (ri)preso in mano il paese non ha commentato l’accaduto, che se confermato avvalorerebbe la tesi secondo cui nel paese le proteste dei fronti pro-democrazia, innescate dal ritorno dei generali, si stanno unendo con le rivendicazioni dei gruppi etnici e stanno portando il paese sul baratro della guerra civile. #Kachin group claims military helicopter downing Mizzima #News and Insight https://t.co/G2RW8jrjSM pic.twitter.com/Pq7JijdmzO — Mizzima News (@MizzimaNews) May 3, 2021 Nelle scorse settimane c’erano stati attacchi missilistici condotti dal ...