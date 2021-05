Teatro a Moncalieri Torino | Valerio Binasco torna in scena con “Le sedie” di Ionesco

Leggi su iodonna

(Di sabato 8 maggio 2021) Federica Fracassi e Michele Di Mauro in “Le” (foto di Luigi De Palma).ha scelto Ledi Eugèneper il ritorno in. Un testo di straordinaria modernità, in questo momento in cui siamo obbligati a confrontarci con il senso di paura e con la solitudine. Michele Di Mauro e Federica Fracassi sono gli interpreti di questa amara commedia, i cui tratti assurdi si dissolvono in un vortice di parole che via via perdono senso. INFO: Fonderie Limone, fino al 16 maggio.stabile.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.