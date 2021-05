Sampdoria | Ranieri | «Bilancio positivo Passerella? Merito mio»

(Di sabato 8 maggio 2021) Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 PRESTAZIONE – «Abbiamo preso gol subito. Dopo quattro e poi al ventiseiesimo stavamo già sul 2-0. Peccato perché noi avevamo accorciato.all’Inter e non denostro. Abbiamo corso di più, ma male. Succede nel calcio, è successo oggi. Abbiamo ancora tre partite per fare bene».– «Gliel’ho detto ai ragazzi. Loro sono stati subito d’accordo con me. È una cosa molto inglese, mi sembrava giusto farla. È lo sport. Va premiato anche con ...

Sampdoria già salva, lo indirizza subito Gagliardini. Sul cross di Young, il centrocampista in scivolata tocca e mette in angolo, dopo appena 4 minuti è già 1-0. La squadra di Ranieri, ultima. Sampdoria: Audero, Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto, Ramirez, Keita. All.: Ranieri. Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Reti: nel pt 4' Gagliardini. Dopo la sconfitta per 5-1 contro l'Inter, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky.