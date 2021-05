Razzo cinese, la Protezione Civile in allerta dalla mezzanotte: le indicazioni (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidalla mezzanotte di domenica 9 maggio 2021, e per le successive sei ore, la Protezione Civile della Regione Campania ha annunciato l’attivazione della “fase operativa di attenzione” della sala operativa. Una scelta dettata dal possibile “rischio di impatto di frammenti per rientro incontrollato in atmosfera del vettore Prc cz5b“. Si tratta del Razzo cinese, i cui detriti sono in caduta libera verso la Terra. La Protezione Civile, inoltre, ha diramato alcune utili indicazioni per la popolazione: è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia, comunque, di stare lontani dalle finestre e porte vetrate; i frammenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi domenica 9 maggio 2021, e per le successive sei ore, ladella Regione Campania ha annunciato l’attivazione della “fase operativa di attenzione” della sala operativa. Una scelta dettata dal possibile “rischio di impatto di frammenti per rientro incontrollato in atmosfera del vettore Prc cz5b“. Si tratta del, i cui detriti sono in caduta libera verso la Terra. La, inoltre, ha diramato alcune utiliper la popolazione: è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia, comunque, di stare lontani dalle finestre e porte vetrate; i frammenti ...

