Advertising

zazoomblog : Raimondo Todaro su Isoardi: “È successo di tutto” - #Raimondo #Todaro #Isoardi: #successo - PasqualeMarro : #RaimondoTodaro rivelazione hot sulla #Isoardi: “Con lei è successo di tutto” - zazoomblog : Raimondo Todaro si sbottona su Elisa Isoardi: “E’ successo di tutto” - #Raimondo #Todaro #sbottona #Elisa - blogtivvu : Raimondo Todaro “conferma” il flirt con Elisa Isoardi: “Discutevamo parecchio…” - Novella_2000 : Raimondo Todaro conferma di aver avuto una storia con Elisa Isoardi e svela un retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Durante Ballando con le stelle, poi, si è a lungo parlato della sua possibile liason conper via del loro feeling sul palco ma anche in quel caso, dopo la fine del programma, i due si ...Francescoe Elisa Isoardi . Due nomi che hanno destato molta curiosità tra il pubblico. In gara a Ballando con le Stelle , il ballerino e la conduttrice hanno fatto coppia fissa nel format. ...Per la prima volta Raimondo Todaro racconta di Elisa Isoardi, di quello che c’è stato tra loro durante Ballando con le Stelle. L’ha fatto ieri nell’ultima puntata di Detto Fatto, per la prima volta no ...Elisa Isoardi è una nota conduttrice televisiva ed anche un’ ex modella. La sua vita sentimentale è stata da sempre sotto i riflettori dapprima per ...