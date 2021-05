Raffaele di Amici | chi è | età | fidanzata | Martina

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione didi Maria De Filippi. Nel corso delle ultime puntate il cantante è stato eliminato dalla scuola di. Oggi, sabato 8 maggio,sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque in quanto ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?Renda è un cantante che ha partecipato all’ultima edizione died ha origini calabresi.Renda nasce a Lamezia Terme, in Calabria, nel 2000, ha dunque 21 anni anche se non conosciamo la sua esatta data di nascita. Lui è molto riservato per cui non abbiamo molte informazioni sul suo passato. Da adolescenteha frequentato ...