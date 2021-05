Progetto T@le | la meccatronica guarda ai modelli virtuali per la produzione

(Di sabato 8 maggio 2021) Un’esperienza formativa di alto livello si sposa a undi innovazione tecnologica a supporto delle imprese del territorio. È il“T@le” lanciato dal Consorzio Intellimech per la ricerca interdisciplinare nell’ambito della, all’interno dei progetti condivisi sviluppati per i soci che si sta concretizzando negli spazi del Laboratorio Smile al Kilometro Rosso Innovation District, gestito da Servizi Confindustria Bergamo. L’obiettivo delcondiviso è costruire un Digital Twin, gemello virtuale della linea dimostrativa presente nel Laboratorio Smile, applicato a un contesto produttivo reale. Alstanno già lavorando fianco a fianco due studenti del percorso post-diploma in Automazione e sistemi meccatronici industriali della Fondazione ITS Lombardia ...

IITalk : RT @ConfindustriaBG: Conosci #JOiiNTLAB? È un laboratorio congiunto dedicato alla robotica e alla meccatronica e alle loro applicazioni in… - secolourbano : RT @ConfindustriaBG: Conosci #JOiiNTLAB? È un laboratorio congiunto dedicato alla robotica e alla meccatronica e alle loro applicazioni in… - Riparte_Italia : RT @ConfindustriaBG: Conosci #JOiiNTLAB? È un laboratorio congiunto dedicato alla robotica e alla meccatronica e alle loro applicazioni in… - ConfindustriaBG : Conosci #JOiiNTLAB? È un laboratorio congiunto dedicato alla robotica e alla meccatronica e alle loro applicazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto meccatronica

3D Printing Creative

... sottoscriveranno nel giro di qualche giorno un accordo procedimentale per ildi ... Istituto superiore MeccanicaMotoristica e Packaging, per l'altro edificio è in programma il ...... che hanno presentato il"Smart Export Academy: MOOC dedicati al sistema imprenditoriale ... Faremo lo stesso con corsi sulla cybersecurity e sulla. Il nostro obiettivo non è solo ...Otto studenti di Scienze applicate sbarcano al concorso nazionale: il prototipo destinato al Museo della cantieristica ...Cade l’ultimo segreto della Silk-Faw: l’area individuata per dare corpo alla struttura dover nasceranno le vetture prodotte dalla joint venture tra cinesi della Faw e gli statunitensi della Silk Ev è ...