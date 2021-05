"Non tornerò più in mare, come pescatore sono morto". Il racconto del comandante dell'Aliseo (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Conservo la maglietta, finirà in una cornice". Il comandante del peschereccio Aliseo, Giuseppe Giacalone spiega all'AGI, con stanchezza e delusione, perché ha deciso di lasciare il proprio lavoro e perché indossa ancora la maglietta verde insanguinata che aveva il giorno in cui la marina libica ha aperto il fuoco sulla sua imbarcazione. "come pescatore sono morto", dice riferendosi al mitragliamento libico che lo ha ferito, e la cui prova vuole mostrare a tutti: la maglietta insanguinata che indossava giovedì, quando i libici lo hanno colpito sparando sulla cabina di pilotaggio. "Non tornerò più in mare - dice - dopo aver lavorato onestamente, rischiando la vita. Non me la sento più". "Nessuno del governo nazionale mi ha chiamato, nessuno del ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Conservo la maglietta, finirà in una cornice". Ildel peschereccio, Giuseppe Giacalone spiega all'AGI, con stanchezza e delusione, perché ha deciso di lasciare il proprio lavoro e perché indossa ancora la maglietta verde insanguinata che aveva il giorno in cui la marina libica ha aperto il fuoco sulla sua imbarcazione. "", dice riferendosi al mitragliamento libico che lo ha ferito, e la cui prova vuole mostrare a tutti: la maglietta insanguinata che indossava giovedì, quando i libici lo hanno colpito sparando sulla cabina di pilotaggio. "Nonpiù in- dice - dopo aver lavorato onestamente, rischiando la vita. Non me la sento più". "Nessuno del governo nazionale mi ha chiamato, nessuno del ...

