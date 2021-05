LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: griglia di partenza. Lampo di Leclerc, è 4°! Hamilton beffa Verstappen (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Quarto Leclerc!!!!! Seconda fila Ferrari!!! Là davanti nessuno si migliora e Hamilton conquista la pole n.100! 16.10 Parte Norris per il suo giro lanciato, a seguire le Mercedes e Verstappen. Poi Sainz, Perez, Leclerc, Ocon, Alonso e Ricciardo. 16.08 Ci siamo, comincia il giro di lancio per l’ultimo tentativo! Hamilton, Verstappen e Bottas in lotta per la pole, tutti gli altri per la seconda fila. Leclerc e Norris possono migliorare notevolmente rispetto a prima, grazie alle gomme nuove. 16.07 Di seguito la classifica aggiornata dopo il primo tentativo del Q3: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:16.741 3 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.036 4 3 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Quarto!!!!! Seconda fila Ferrari!!! Là davanti nessuno si migliora econquista la pole n.100! 16.10 Parte Norris per il suo giro lanciato, a seguire le Mercedes e. Poi Sainz, Perez,, Ocon, Alonso e Ricciardo. 16.08 Ci siamo, comincia il giro di lancio per l’ultimo tentativo!e Bottas in lotta per la pole, tutti gli altri per la seconda fila.e Norris possono migliorare notevolmente rispetto a prima, grazie alle gomme nuove. 16.07 Di seguito la classifica aggiornata dopo il primo tentativo del Q3: 1 LewisMercedes1:16.741 3 2 MaxRed Bull Racing+0.036 4 3 Valtteri BOTTAS ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SSportNetwork : #SaturdayFever #LaLiga Via a #BarcellonaAtletico! Il titolo di Campione di Spagna passa dal #NouCamp! Seguila #live con noi! - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? -