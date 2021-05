LIVE – F1, GP Spagna Barcellona 2021: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto al Circuit de Catalunya per un’altra giornata di lavoro. Alle ore 12:00 di sabato 8 maggio prenderanno il via le prove libere 3 del Gran Premio di Spagna. Altri 60 minuti di sessione a disposizione di team e piloti per ottimizzare il set-up soprattutto in vista della qualifica pomeridiana. Sportface seguirà le FP3 in DIRETTA attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE prove libere 3 AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 Ore 12.00– Buongiorno e benvenuti su Sportface.it, a brevissimo il via alle prove libere 3 del GP di Spagna! SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto al Circuit de Catalunya per un’altra giornata di lavoro. Alle ore 12:00 di sabato 8 maggio prenderanno il via le3 del Gran Premio di. Altri 60 minuti di sessione a disposizione di team e piloti per ottimizzare il set-up soprattutto in vista della qualifica pomeridiana. Sportface seguirà le FP3 inattraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.3 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 Ore 12.00– Buongiorno e benvenuti su Sportface.it, a brevissimo il via alle3 del GP di! SportFace.

