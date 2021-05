Le Final Four spiegate da Datome (Di sabato 8 maggio 2021) Per Ettore Messina tornare alle Final Four di Eurolega è un po’ come per noi tornare a casa. Ci andrà per l’undicesima volta e in quattro occasioni ha anche conquistato il trofeo. Ma in questa Olimpia griffata Armani il coach-presidente non è l’unico ad aver avuto certe belle frequentazioni. Christos Stavropoulos, il general manager, è arrivato sei volte alle Finali con l’Olympiacos, vincendo in due occasioni. Micov ne ha giocate due, Delaney una, il Chacho ne ha vinte due, Hines ne ha portate a casa addirittura quattro tra Olympiacos e Cska. E poi c’è Gigi Datome, che con Milano è alla quinta Final Four dopo le quattro giocate con il Fenerbahçe. La coppa vinta nel 2017 ce l’ha ancora sul comodino della sua camera in Sardegna. Ci ha dormito per settimane, per mesi, facendo quasi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Per Ettore Messina tornare alledi Eurolega è un po’ come per noi tornare a casa. Ci andrà per l’undicesima volta e in quattro occasioni ha anche conquistato il trofeo. Ma in questa Olimpia griffata Armani il coach-presidente non è l’unico ad aver avuto certe belle frequentazioni. Christos Stavropoulos, il general manager, è arrivato sei volte allei con l’Olympiacos, vincendo in due occasioni. Micov ne ha giocate due, Delaney una, il Chacho ne ha vinte due, Hines ne ha portate a casa addirittura quattro tra Olympiacos e Cska. E poi c’è Gigi, che con Milano è alla quintadopo le quattro giocate con il Fenerbahçe. La coppa vinta nel 2017 ce l’ha ancora sul comodino della sua camera in Sardegna. Ci ha dormito per settimane, per mesi, facendo quasi ...

