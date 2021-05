Giulia Stabile è la seconda finalista di Amici e si abbraccia con Sangiovanni (Di sabato 8 maggio 2021) Sangiovanni abbraccia Giulia Stabile La semifinale di Amici ha avuto inizio e abbiamo scoperto che il primo finalista è Aka7even. Le sorprese, però, non finiscono certo qui. Nella seconda sfida dedicata al ballo, infatti, il momento decisivo che gli spettatori hanno visto da casa è stato quello tra Alessandro Cavallo e Giulia. Dopo un’accesa lotta, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 maggio 2021)La semifinale diha avuto inizio e abbiamo scoperto che il primoè Aka7even. Le sorprese, però, non finiscono certo qui. Nellasfida dedicata al ballo, infatti, il momento decisivo che gli spettatori hanno visto da casa è stato quello tra Alessandro Cavallo e. Dopo un’accesa lotta, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ChiaraPigliace3 : RT @chiamamematto: Secondo me neanche Giulia Stabile è pronta a tutto ciò #amici20 - Emabee789 : RT @__LittleSun: Emozione Unica. Giulia Lola Stabile in finale ? #amemici20 - sangionanna : RT @riverpoptate: il modo in cui nella testa di sangiovanni al momento c’è solo giulia stabile e fanculo a tutto il resto - F0LLI4 : RT @gioremo98: Giulia Stabile ha abbandonato i suoi fidati Dr Martens per i taccazzi aggressivi. Chiamiamolo glow up, chiamiamola confidenc… - aboutgiugiulola : RT @fdiflavia: GIULIA LOLA STABILE?? #Amici20 #amemici20 -