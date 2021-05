Giorgia Meloni in diretta tv dice la sua sul DDL Zan | ancora polemiche

Advertising

paolorm2012 : 'Non vendo il libro di Giorgia Meloni, la mia libreria è un luogo di resistenza' - Italia00000 : RT @tempoweb: Il padre assente, il bullismo, gli 'auguri' di aborto. Giorgia Meloni senza filtro #verissimo #meloni #8maggio #fdi #iltempoq… - acquavitalella : Netflix vuole eliminare Giorgia Meloni ???????? - Patty_Rose_L : @_DAGOSPIA_ Giorgia Meloni di estrema destra? Ma che dice il @FT ? ?????? - tempoweb : Il padre assente, il bullismo, gli 'auguri' di aborto. Giorgia Meloni senza filtro #verissimo #meloni #8maggio #fdi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Per la prima volta ospite a Verissimo , l'onorevolemostra al grande pubblico un'immagine inedita di se stessa, più personale. Tolte le vesti di politica, si concede ad un'intervista intima in cui racconta l'amore che la lega alla ...Lo dice la leader di FdIpresentando il suo libro Io sonoin un intervista a Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo su Canale 5. Mia madre ha scoperto di aspettare me ...Giorgia Meloni si commuove negli studi di Verissimo , scoprendo al pubblico una parte inedita di sé. La leader di Fratelli d’Italia ...« Non è né una biografia né un manifesto politico. Io l’ho immaginato come un diario . Il racconto che si fa di me è distante anni luce dalla persona ...