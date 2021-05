Formula Uno, GP Spagna: fiducia per Verstappen, gioco difensivo di Hamilton (Di sabato 8 maggio 2021) Formula Uno, GP di Spagna pronto ad entrare nel vivo. Max Verstappen e Lewis Hamilton, i due favoriti per il titolo iridato, cercano punti fondamentali per imprimere il proprio marchio su questo Mondiale alle battute iniziali. Qual è il morale dei protagonisti? Formula Uno, GP Spagna: le parole di Verstappen ed Hamilton È un Max Verstappen sempre più sicuro di sé quello che si appresta a vivere, da protagonista, il Mondiale di Formula Uno 2021. Il pilota della Red Bull è certo di avere una macchina estremamente competitiva pronta a scalzare la Mercedes: “Siamo competitivi, vedremo in qualifica ma siamo contenti dei dati raccolti nelle prime libere. Per fare il tempo sul giro secco, la nuova 10 è meglio, perché è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)Uno, GP dipronto ad entrare nel vivo. Maxe Lewis, i due favoriti per il titolo iridato, cercano punti fondamentali per imprimere il proprio marchio su questo Mondiale alle battute iniziali. Qual è il morale dei protagonisti?Uno, GP: le parole diedÈ un Maxsempre più sicuro di sé quello che si appresta a vivere, da protagonista, il Mondiale diUno 2021. Il pilota della Red Bull è certo di avere una macchina estremamente competitiva pronta a scalzare la Mercedes: “Siamo competitivi, vedremo in qualifica ma siamo contenti dei dati raccolti nelle prime libere. Per fare il tempo sul giro secco, la nuova 10 è meglio, perché è ...

