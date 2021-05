Ennesima giravolta del Pd: l’ospedale in Fiera non è più inutile: “Deve rimanere aperto” (Di sabato 8 maggio 2021) Contrordine compagni, un altro voltafaccia dal Pd: ora l’ospedale in Fiera di Milano, quello bersagliato di critiche e bombardato di polemiche. Quello che, come ricorda Il Giornale in un servizio dedicato di oggi, i dem definivano «cattedrale nel deserto» e un polo «non funzionale», ora Deve restare aperto. Proprio così: le infrastrutture realizzate nella fase più acuta della pandemia Covid19, dalla Fondazione Fiera Milano all’interno dei padiglioni 1 e 2. Dati in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione Lombardia, al Policlinico di Milano. Insomma, la mega struttura realizzata con l’indispensabile aiuto di Guido Bertolaso, consulente dal presidente Fontana, costretto a ricordare a più riprese come l’ospedale della Fiera di Milano sia nato con il preciso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Contrordine compagni, un altro voltafaccia dal Pd: oraindi Milano, quello bersagliato di critiche e bombardato di polemiche. Quello che, come ricorda Il Giornale in un servizio dedicato di oggi, i dem definivano «cattedrale nel deserto» e un polo «non funzionale», orarestare. Proprio così: le infrastrutture realizzate nella fase più acuta della pandemia Covid19, dalla FondazioneMilano all’interno dei padiglioni 1 e 2. Dati in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione Lombardia, al Policlinico di Milano. Insomma, la mega struttura realizzata con l’indispensabile aiuto di Guido Bertolaso, consulente dal presidente Fontana, costretto a ricordare a più riprese comedelladi Milano sia nato con il preciso ...

