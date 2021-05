Diretta Spezia - Napoli ore 15 | formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

(Di sabato 8 maggio 2021) Per ilè un'occasione da non sprecare. Dopo la frenata con il Cagliari, la squadra di Gattuso (in totale emergenza in difesa) va a caccia della qualificazione in Champions affrontando lo...

Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco.