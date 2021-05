Da Marx e Gramsci a Fedez e Ferragni: la lunga notte della sinistra (Di sabato 8 maggio 2021) «Quanta presunzione, quanta arroganza, nell’autodefinirsi minoranza eletta, moralmente superiore, l’unica a detenere valori degni di questo nome. È una sinistra pigra e autoreferenziale, che non ha nessuna aspirazione a tornare maggioranza, quella che passa il tempo a lanciare scomuniche, a levare alte grida d’allarme contro la deriva autoritaria». Questa stoccata non proviene da un sovranista o da un pericoloso neofascista, ma dal giornalista e scrittore Federico Rampini, già vicedirettore del Sole 24 Ore e dal 1997 corrispondente estero per Repubblica. Con il suo ultimo libro, La notte della sinistra edito da Mondadori, Rampini è tornato a strigliare con veemenza e rara lucidità i compagni progressisti, mostrando loro gli errori accumulati negli anni che hanno portato a una spaccatura tra la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) «Quanta presunzione, quanta arroganza, nell’autodefinirsi minoranza eletta, moralmente superiore, l’unica a detenere valori degni di questo nome. È unapigra e autoreferenziale, che non ha nessuna aspirazione a tornare maggioranza, quella che passa il tempo a lanciare scomuniche, a levare alte grida d’allarme contro la deriva autoritaria». Questa stoccata non proviene da un sovranista o da un pericoloso neofascista, ma dal giornalista e scrittore Federico Rampini, già vicedirettore del Sole 24 Ore e dal 1997 corrispondente estero per Repubblica. Con il suo ultimo libro, Laedito da Mondadori, Rampini è tornato a strigliare con veemenza e rara lucidità i compagni progressisti, mostrando loro gli errori accumulati negli anni che hanno portato a una spaccatura tra la ...

marx_xxi : GRAMSCI XXI. Appunti per una discussione tra comunisti - mutteerr : Con tutto il rispetto per questo alfiere canoro del nuovo pensiero unico politicamente corretto, preferisco continu… - info25068942 : @MarcoRizzoPC Marco caro il tuo partito dovrebbe avere un 10 per cento almeno, in quanto rappresentate ancora il 'P… - michelericcia16 : @AmbrosinoSalva3 @MariaLu91149151 Hai ragione Salvatore, questa sinistra è diventata irriconoscibile e molto dannos… - rodriguense : Le icone della sinistra italiana , nel tempo : Marx,Engels,Lenin,Stalin,Gramsci,Togliatti,Che Guevara,Berlinguer e… -