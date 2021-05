Csm, l’avvocato del pm Storari dopo l’interrogatorio a Roma: “Verbali di Amara dati a una persona autorizzata a riceverli” (Di sabato 8 maggio 2021) È durato meno di tre ore l’interrogatorio di Paolo Storari, il pm di Milano indagato a Roma per rivelazione del segreto d’ufficio. Il magistrato è finito sotto inchiesta per avere consegnato all’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, i Verbali secretati resi dall’avvocato Piero Amara. Documenti con una serie di accuse ad alti rappresentati delle istituzioni e che comprendevano il racconto della fantomatica loggia Ungheria, creata per indirizzare le decisioni della magistratura. Storari è stato interrogato dal procuratore capo Michele Prestipino e dei sostituti Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci. I magistrati questa mattina hanno lasciato gli uffici di Clodio: l’interrogatorio, infatti, si è svolto negli uffici della Procura Generale a piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) È durato meno di tre oredi Paolo, il pm di Milano indagato aper rivelazione del segreto d’ufficio. Il magistrato è finito sotto inchiesta per avere consegnato all’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, isecretati resi dalPiero. Documenti con una serie di accuse ad alti rappresentati delle istituzioni e che comprendevano il racconto della fantomatica loggia Ungheria, creata per indirizzare le decisioni della magistratura.è stato interrogato dal procuratore capo Michele Prestipino e dei sostituti Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci. I magistrati questa mattina hanno lasciato gli uffici di Clodio:, infatti, si è svolto negli uffici della Procura Generale a piazza ...

