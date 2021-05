Covid | Speranza | “50 milioni per controlli gratuiti a guariti più colpiti dal virus”

(Di sabato 8 maggio 2021) “Il coronapuò lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho proposto che vengano stanziati 50di euro affinché il Servizio sanitario nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie, tutti i pazienti maggiormentedalanche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera”. E’ uno dei punti del Dl sostegni bis su cui ha voluto mettere l’accento il ministro della Salute Roberto, in un post su Facebook. Protagonisti: gli ex pazientiche portano con sé i segni della malattia che li haduramente. “Questo provvedimento – sottolinea il ministro – consentirà, inoltre, di avviare un monitoraggio per acquisire ulteriori dati da mettere a ...

