CorSport: Superlega, la Juve resta ferma sulle sue idee ma non farà causa alle 9 fuoriuscite (Di sabato 8 maggio 2021) La Juventus resta ferma sulle sue posizioni, in merito alla Superlega. Il Corriere dello Sport scrive: “La Juve resta in silenzio ma non cambia posizione. Non c’è stata alcune reazione ufficiale dalla Continassa dopo che la Uefa ha reintegrato i nove club che in un primo momento avevano aderito alla Superlega e che successivamente hanno fatto marcia indietro, deferendo invece agli organi disciplinari i restanti tre che non si sono dissociati. La società bianconera, appunto, insieme a Real Madrid e Barcellona”. Il quotidiano sportivo smentisce che i tre club rimasti nella Superlega sarebbero pronti a fare causa a chi ne è uscito. “Secondo quanto filtra dalla Continassa si tratterebbe di una risposta con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Lantussue posizioni, in merito alla. Il Corriere dello Sport scrive: “Lain silenzio ma non cambia posizione. Non c’è stata alcune reazione ufficiale dalla Continassa dopo che la Uefa ha reintegrato i nove club che in un primo momento avevano aderito allae che successivamente hanno fatto marcia indietro, deferendo invece agli organi disciplinari inti tre che non si sono dissociati. La società bianconera, appunto, insieme a Real Madrid e Barcellona”. Il quotidiano sportivo smentisce che i tre club rimasti nellasarebbero pronti a farea chi ne è uscito. “Secondo quanto filtra dalla Continassa si tratterebbe di una risposta con ...

