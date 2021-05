C’è un razzo cinese in caduta libera | le regioni italiane a rischio

Leggi su chenews

(Di sabato 8 maggio 2021) Unè pronto a colpire la terra e alcuni detriti potrebbero bersagliare l’Italia in determinate. Bisogna fare attenzione. C’è ansia in queste ore in Italia per la possibiledi detriti deldenominato Long March 5B. Si prevede che il mezzo dovrebbe rientrare sul nostro pianeta verso le ore 2:24 del 9 maggio. Il margine temporale di errore però è di 6 ore quindi è davvero complicato immaginare il momento esatto dell’impatto con la nostra atmosfera. La Protezione civile ha già fatto sapere che i dati verranno costantemente aggiornati in base alla traiettoria del. Sarà infatti imprevedibile capire con precisione il tutto sino a che non avverrà l’impatto con la nostra atmosfera. Si ...