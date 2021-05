Caruso-Goffin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Salvatore Caruso se la vedrà contro David Goffin nel match valido per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Entrambi i giocatori non hanno fatto tappa a Madrid e sono reduci da un deludente Atp 500 di Barcellona. L’azzurro è stato sconfitto al debutto da Norrie, mentre il belga si è ritirato nel match di secondo turno, sempre contro Cameron Norrie. Il match sulla carta appare a senso unico ma il giocatore di Avola, in tabellone grazie ad una wild card, proverà a dare del filo da torcere alla quattordicesima testa di serie. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO L’incontro andrà in scena domenica 9 maggio sul campo Centrale, come terzo incontro a partire dalle ore 11:00 (dopo Djere-Carreno Busta): diretta televisiva offerta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Salvatorese la vedrà contro Davidnel match valido per il primo turno degliBNL. Entrambi i giocatori non hanno fatto tappa a Madrid e sono reduci da un deludente Atp 500 di Barcellona. L’azzurro è stato sconfitto al debutto da Norrie, mentre il belga si è ritirato nel match di secondo turno, sempre contro Cameron Norrie. Il match sulla carta appare a senso unico ma il giocatore di Avola, in tabellone grazie ad una wild card, proverà a dare del filo da torcere alla quattordicesima testa di serie. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO L’incontro andrà in scena domenica 9 maggio sul campo Centrale, come terzo incontro a partire dalle ore 11:00 (dopo Djere-Carreno Busta):televisiva offerta da Sky Sport ...

