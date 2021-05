Auto incendiate a Fondi, interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno (Di sabato 8 maggio 2021) I numerosi episodi di Auto bruciate a Fondi nelle ultime settimane approdano in Parlamento. Il deputato pontino di 'L'Alternativa c'è' Raffaele Trano ha infatti presentato un' interrogazione ... Leggi su latinatoday (Di sabato 8 maggio 2021) I numerosi episodi dibruciate anelle ultime settimane approdano in Parlamento. Il deputato pontino di 'L'Alternativa c'è' Raffaele Trano ha infatti presentato un'...

Ultime Notizie dalla rete : Auto incendiate Auto incendiate a Fondi, interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno 'Tra auto date alle fiamme ed esplosioni di ordigni artigianali - sottolinea Trano - quanto sta accadendo da due mesi a questa parte a Fondi è inquietante. Ritengo che il rischio che la situazione ...

Asparagi selvatici nel Napoletano: 87 kg sequestrati e 42 sanzioni

Auto incendiate a Fondi, interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno LatinaToday Torre del Greco, beffa per l’ex consigliera nel mirino dei piromani: i vigili multano l’auto incendiata Torre del Greco. La beffa in aggiunta al danno e alla paura. Si chiude con una nuova delusione la settimana da incubo di Maria Orlando, l’ex consigliera comunale finita nel mirino di un piromane pront ...

Sette auto incendiate, cordata dei proprietari per il risarcimento Ammonta a quasi 100mila euro il danno del rogo di auto appiccato la notte del 25 aprile in via Ariosto da una 55enne di Curtatone per una sorta di vendetta contro l’ex convivente ...

