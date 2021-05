Arena di Verona, eventi live con 6000 spettatori. E ipotesi di un esperimento a piena capienza (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo tanto aspettare, ecco la prima deroga regionale per quel che riguarda gli spettacoli live. E riguarda l’Arena di Verona. Con il via libera alla deroga sulla massima capienza dato per competenza dall’Asl 9 Scaligera – dopo l’ok della Conferenza delle Regioni -, la capienza aumenta: fino a 6.000 spettatori per il Festival Lirico e gli eventi extra lirica. Ad annunciarlo la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante un incontro in streaming con il sindaco della città, Federico Sboarina, presidente della Fondazione Arena. “Manca solo il recepimento formale da parte della Regione”, ha precisato Sboarina. E come accaduto in diversi paesi europei, anche per l’Arena si sta valutando un’ipotesi sperimentale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo tanto aspettare, ecco la prima deroga regionale per quel che riguarda gli spettacoli. E riguarda l’di. Con il via libera alla deroga sulla massimadato per competenza dall’Asl 9 Scaligera – dopo l’ok della Conferenza delle Regioni -, laaumenta: fino a 6.000per il Festival Lirico e gliextra lirica. Ad annunciarlo la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante un incontro in streaming con il sindaco della città, Federico Sboarina, presidente della Fondazione. “Manca solo il recepimento formale da parte della Regione”, ha precisato Sboarina. E come accaduto in diversi paesi europei, anche per l’si sta valutando un’sperimentale di ...

