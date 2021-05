Vaccini, vacanze, compleanni ed eventi: ecco le Faq di Repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Le risposte alle domande dei lettori sui nuovi decreti e ordinanze ? Riaperture, pass vaccinale, colori: scrivete a faq@Repubblica.it . Ogni giorno risponderemo qui ai vostri dubbi Leggi su repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Le risposte alle domande dei lettori sui nuovi decreti e ordinanze ? Riaperture, pass vaccinale, colori: scrivete a faq@.it . Ogni giorno risponderemo qui ai vostri dubbi

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - SouzaEluam : RT @repubblica: Prezzi alti e vaccini in saldo per le nostre vacanze. E l'Europa ripensa l'offerta per dribblare l'effetto-Airbnb https://t… - repubblica : Prezzi alti e vaccini in saldo per le nostre vacanze. E l'Europa ripensa l'offerta per dribblare l'effetto-Airbnb - DellePollo : #covid #vaccini #coprifuoco #vacanze #giovani #italia #Rete4 #dirittoerovescio Effetti collaterali della famiglia… - StefaniaCarini : In questi giorni, anche dal parrucchiere, si parla solo di vaccini fatti o che si faranno (e su come incastrare le… -