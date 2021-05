Vaccini, sprint per il fine settimana a Salerno: camper davanti a “La Fabbrica” (VIDEO) (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – I Vaccini sono arrivati dopo le nove, ma le persone molto prima. C’è gente in fila dalle sei davanti al centro commerciale La Fabbrica (chiuso), mentre all’esterno è stato allestito il camper vaccinale per eseguire le somministrazioni alla fascia di età over 60, liberamente senza tener conto dell’appuntamento per la convocazione. Il camper era stato previsto in un primo momento davanti allo stadio Arechi, ma la contemporanea partita della Salernitana ha convinto i vertici dell’Asl ed il Comune di Salerno a spostare la postazione. Non mancano polemiche perché la nuova ubicazione non è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, e le persone sono in attesa sotto il sole. E potrebbe andar peggio se ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Isono arrivati dopo le nove, ma le persone molto prima. C’è gente in fila dalle seial centro commerciale La(chiuso), mentre all’esterno è stato allestito ilvaccinale per eseguire le somministrazioni alla fascia di età over 60, liberamente senza tener conto dell’appuntamento per la convocazione. Ilera stato previsto in un primo momentoallo stadio Arechi, ma la contemporanea partita della Salernitana ha convinto i vertici dell’Asl ed il Comune dia spostare la postazione. Non mancano polemiche perché la nuova ubicazione non è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, e le persone sono in attesa sotto il sole. E potrebbe andar peggio se ...

