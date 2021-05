Vaccini, Giani: over 50, in Toscana, potranno prenotarsi da giovedì 13 maggio. Da subito i nati nel 1957 e 1958 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza, generale Fiigliuolo, aveva annunciato ieri che gli over 50, in tutta Italia, avrebbero potuto prenotare il vaccino da lunedì 10 maggio,. In Toscana non sarà così: Eugenio Giani, presidente della Regione, ha annunciato che una data pèossibile potrebbe essere giovedì 13 maggio. Da subito i nati nel 1957 e 1958 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza, generale Fiigliuolo, aveva annunciato ieri che gli50, in tutta Italia, avrebbero potuto prenotare il vaccino da lunedì 10,. Innon sarà così: Eugenio, presidente della Regione, ha annunciato che una data pèossibile potrebbe essere13. DanelL'articolo proviene da Firenze Post.

