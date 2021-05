Usa, donna scomparsa viene ritrovata dopo 5 mesi in un canyon: “Sopravvissuta mangiando erba e muschio” (Di venerdì 7 maggio 2021) Usa, donna scomparsa viene ritrovata dopo 5 mesi in un canyon. È Sopravvissuta per cinque mesi all’interno del Diamond Fork canyon, nello stato dello Utah, negli Stati Uniti, la donna di 47 anni ritrovata da un gruppo di ricercatori domenica 2 maggio e scomparsa nel novembre scorso. Era nascosta in una tenda e allo sceriffo della Contea ha raccontato di aver mangiato erba e muschio per mesi e di aver bevuto l’acqua da un fiume vicino. L’hanno ritrovata dopo cinque mesi in una tenda che era diventata un po’ la sua casa all’interno del Diamond Fork ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Usa,in un. Èper cinqueall’interno del Diamond Fork, nello stato dello Utah, negli Stati Uniti, ladi 47 annida un gruppo di ricercatori domenica 2 maggio enel novembre scorso. Era nascosta in una tenda e allo sceriffo della Contea ha raccontato di aver mangiatopere di aver bevuto l’acqua da un fiume vicino. L’hannocinquein una tenda che era diventata un po’ la sua casa all’interno del Diamond Fork ...

