Uomini e Donne, Alessio Ceniccola a pochi giorni dalla scelta rivela i suoi sentimenti per Samantha Curcio (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra pochissimi giorni andrà in onda una delle scelte dell’ultima stagione di Uomini e Donne, quella di Samantha Curcio, contesa tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba. Poco prima del grande giorno, Alessio ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine al quale ha rivelato i suoi attuali sentimenti per la tronista: Credo che all’interno del programma il mio percorso sia stato completamente vero. Ho cercato di far vedere tutti i lati del mio carattere, nel bene e nel male, per farmi conoscere. Questo ci ha portato anche a scontrarci, ma con Samantha si è creato un legame davvero forte. Quando ci guardiamo negli occhi e stiamo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 maggio 2021) Trassimiandrà in onda una delle scelte dell’ultima stagione di, quella di, contesa trae Bohdan Beyba. Poco prima del grande giorno,ha rilasciato un’intervista amagazine al quale hato iattualiper la tronista: Credo che all’interno del programma il mio percorso sia stato completamente vero. Ho cercato di far vedere tutti i lati del mio carattere, nel bene e nel male, per farmi conoscere. Questo ci ha portato anche a scontrarci, ma consi è creato un legame davvero forte. Quando ci guardiamo negli occhi e stiamo ...

Advertising

_Carabinieri_ : #Milano2020 è il titolo del documentario che racconta l’impegno delle donne e degli uomini in prima linea contro il… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - PerSpesso : @sonoioapri @marinaterragni @EnricoLetta @ZanAlessandro @SenatoriPD @DonnePd @MonicaCirinna @FraMirabelli… - Minabree2 : RT @catlatorre: Prima #Tajani con 'una famiglia senza figli non è famiglia. La donna si realizza pienamente con la maternità', poi è il leg… -