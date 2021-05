Una bomba sul Superbonus: occhio alla fattura (Di venerdì 7 maggio 2021) La Ragioneria generale dello Stato ha imposto lo stralcio delle norme votate dalle commissioni Bilancio e Senato che consentono di cedere a terzi i crediti d’imposta per incentivi 4.0. Pesanti critiche dal M5s Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) La Ragioneria generale dello Stato ha imposto lo stralcio delle norme votate dalle commissioni Bilancio e Senato che consentono di cedere a terzi i crediti d’imposta per incentivi 4.0. Pesanti critiche dal M5s

Advertising

francescoseghez : Dire che tra 10 anni avremo 1,4 milioni di studenti in meno significa dire che tra 20/25 avremo circa il 6% in meno… - lapinella : Che bravi questi ragazzi....sono tutti davvero una bomba????????? #amici2021 - raccoon_fury : @demotivatrice10 @piccherroll Nooooo quello Inferno di Magnum era una bomba assoluta! - akaSignorK : @dukana2 No, in realtà è il contrario: ci sono enormi dubbi su come si è mosso Davigo e sulla veridicità di quanto… - solInvi14086706 : @Nadia29707647 @rubio_chef Piccola descrizione: Famiglie al tavolo per una pizza Bomba caricata a chiodi, bulloni e… -