Uefa | Ceferin | “SuperLega? I 9 club hanno ammesso l’errore”

Advertising

realvarriale : Comunicato ufficiale @Uefa. 9 squadre si dissociano dalla #Superlega a questo punto definitivamente saltata. Le irr… - MarcelloChirico : #Ceferin, difensore del??popolare ma alleato di #City & #PSG ,ci spieghi: perché #CeferinOut è andato in tendenza s… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA CEFERIN: 'NOVE CLUB HANNO RICONOSCIUTO I LORO ERRORI, hanno dimostrato contrizione e impegno ve… - Stolen16577604 : RT @mike_fusco: I 9 club usciti dalla SuperLega scrivono la lettera di scuse alla @UEFA, a Ceferin, ai tifosi, alle federazioni, alle leghe… - mikelelomb : RT @mike_fusco: I 9 club usciti dalla SuperLega scrivono la lettera di scuse alla @UEFA, a Ceferin, ai tifosi, alle federazioni, alle leghe… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa Ceferin

Il presidente dellaAleksandersi è schierato contro questa nuova competizione (antagonista della Champions League) e starebbe lavorando a delle sanzioni esemplari per i club aderenti. ...Il presidente dellaha commentato: 'Ho detto al Congressoche ci vuole un'organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui ...Calciomercato Juventus, capitolo cessioni: affare con il Barcellona. Il centrocampista dice addio? I dettagli Calciomercato Juventus Mckennie Barcellona / Negli ultimi anni, Barcellona e Juventus hann ...«Questi club hanno riconosciuto rapidamente i propri errori e agito per dimostrare il futuro impegno per il calcio europeo»: Ceferin perdona le inglresi, l’Atletico Madrid, Inter e Milan ...