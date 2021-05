Superlega, l’Eca annuncia: «Rientrano nella Federazione i 9 club rinunciatari» (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’annuncio della Uefa, arriva anche quello dell’Eca. I 9 club che hanno rinunciato alla Superlega Rientrano Dopo il comunicato della Uefa, arriva anche quello dell‘ECA: nove club hanno lasciato la Superlega e sono rientrati nella competizione. «Dopo la condanna unificata della comunità calcistica globale, l’Eca ha lavorato a stretto contatto con l’Uefa in vista dell’annuncio di oggi di nove dei dodici club coinvolti nella fondazione della cosiddetta Super League. I nove club hanno rinunciato al progetto, si sono scusati per le loro azioni e hanno riaffermato il loro impegno con l’Eca e con le strutture ufficiali del calcio europeo sotto il governo dell’Uefa». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’annuncio della Uefa, arriva anche quello del. I 9che hanno rinunciato allaDopo il comunicato della Uefa, arriva anche quello dell‘ECA: novehanno lasciato lae sono rientraticompetizione. «Dopo la condanna unificata della comunità calcistica globale,ha lavorato a stretto contatto con l’Uefa in vista dell’annuncio di oggi di nove dei dodicicoinvoltifondazione della cosiddetta Super League. I novehanno rinunciato al progetto, si sono scusati per le loro azioni e hanno riaffermato il loro impegno cone con le strutture ufficiali del calcio europeo sotto il governo dell’Uefa». L'articolo proviene ...

