Sms Salvini-Meloni, nel centrodestra riparte il dialogo su sindaci (Di sabato 8 maggio 2021) "Meglio che niente. Inizia lo scongelamento come nel cartone dell'era glaciale...". Ignazio La Russa prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, nella convocazione del "vertice" del centrodestra sulle amministrative. "Vertice" tra molte virgolette, perché quello annunciato con "grande soddisfazione" da Matteo Salvini si trasforma nel giro di mezz'ora - sempre a opera del segretario leghista - in un incontro tra i responsabili degli Enti locali della coalizione.Schermaglie appunto, perché "tutti sanno - dice ancora La Russa - che le decisioni sulle grandi città le possono prendere solo i leader. Ma intanto ricominciamo a parlarci, è quello l'importante". E in effetti è dalla nascita del governo Draghi che i continui incontri nel centrodestra sulle candidature per le comunali si sono bruscamente interrotti. Sostituiti dalle continue ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 maggio 2021) "Meglio che niente. Inizia lo scongelamento come nel cartone dell'era glaciale...". Ignazio La Russa prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, nella convocazione del "vertice" delsulle amministrative. "Vertice" tra molte virgolette, perché quello annunciato con "grande soddisfazione" da Matteosi trasforma nel giro di mezz'ora - sempre a opera del segretario leghista - in un incontro tra i responsabili degli Enti locali della coalizione.Schermaglie appunto, perché "tutti sanno - dice ancora La Russa - che le decisioni sulle grandi città le possono prendere solo i leader. Ma intanto ricominciamo a parlarci, è quello l'importante". E in effetti è dalla nascita del governo Draghi che i continui incontri nelsulle candidature per le comunali si sono bruscamente interrotti. Sostituiti dalle continue ...

