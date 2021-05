Silvia Romano si è sposata | la vita a un anno dal sequestro

(Di venerdì 7 maggio 2021) A undi distanza dal suo ritorno in Italia e dal suoha cambiato: oggi èe fa l’insegnante. Era il 9 maggio 2020 quandoè stata finalmente liberata dopo 18 mesi die ha potuto riabbracciare i suoi cari nel quartiere Casoretto di Milano. Oggi, a quanto riporta La Stampa, ladella cooperante – che nel frattempo ha deciso di farsi chiamare Aisha in seguito alla sua conversione alla religione islamica – è totalmente cambiata: a ottobre 2020 ha sposato un suo amico d’infanzia (anche lui di fede islamica) e si è trasferita appena fuori Milano in cerca di maggiore riservatezza. Oltre a prestare servizio come volontaria la ragazza lavora come insegnante ...

, la giovane cooperante milanese che era stata rapita in Kenya e poi liberata un anno fa in Somalia, si è sposata. È successo lo scorso ottobre, come racconta oggi il quotidiano La ...Era il maggio del 2020, quando, in piena pandemia e ancora in lockdown stretto, l'Italia veniva all'improvviso risvegliata dalla notizia della liberazione di. Dopo 18 lunghissimi mesi e ...A un anno di distanza dal suo ritorno in Italia e dal suo sequestro, Silvia Romano ha cambiato vita: oggi è sposata e fa l'insegnante.Silvia Aisha Romano si è sposata con rito islamico. Milano - Il marito, informatico di professione, è un suo amico d'infanzia ...