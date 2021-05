Sennheiser ha venduto la sua divisione consumer audioHDblog it

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’acquirente è Sonova, azienda svizzera che si occupa di apparecchi e impianti acustici.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Alla finehala sua divisione consumer audio: l'acquirente è Sonova , una società svizzera che opera in un settore che potremmo definire adiacente, cioè quello degli apparecchi e impianti ...... confermando che cuffie, auricolari e soundbar continueranno ad essere progettate e realizzate con il marchio. Anche la forza lavoro della sezione consumer, circa 600 dipendenti, non ...Alla fine Sennheiser ha venduto la sua divisione consumer audio: l'acquirente è Sonova, una società svizzera che opera in un settore che potremmo definire adiacente, cioè quello degli apparecchi e imp ...Il marchio tedesco ha ceduto la sua divisione Consumer alla svizzera Sonova, Sennheiser ora si concentra sui prodotti professionali.