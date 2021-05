Razzo cinese fuori controllo, prevista pioggia di detriti: quando e dove (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Razzo cinese Long March 5B la scorsa settimana ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong. In queste ore il Pentagono, e non solo, sta seguendo la caduta incontrollata del suo stadio. Stando a dei calcoli scientifici eseguiti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il Razzo dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre intorno all’8 maggio 2021 e, considerate le sue grandi dimensioni, molto probabilmente, il Razzo non verrà completamente disintegrato in atmosfera e dunque diversi detriti potrebbe cadere sulla Terra, causando così eventuali danni a cose o persone. Ora non resta da capire dove cadranno di preciso i vari pezzi del Razzo cinese fuori controllo. Razzo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021) IlLong March 5B la scorsa settimana ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong. In queste ore il Pentagono, e non solo, sta seguendo la caduta incontrollata del suo stadio. Stando a dei calcoli scientifici eseguiti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ildovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre intorno all’8 maggio 2021 e, considerate le sue grandi dimensioni, molto probabilmente, ilnon verrà completamente disintegrato in atmosfera e dunque diversipotrebbe cadere sulla Terra, causando così eventuali danni a cose o persone. Ora non resta da capirecadranno di preciso i vari pezzi del...

