'Nei manifesti no - vax la sintesi delle più grosse stupidaggini circolate finora sui vaccini' (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo sfogo di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, che ha condiviso su Facebook la foto dei alcuni volantini comparsi in alcuni quartieri di Genova. '... Leggi su today (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo sfogo di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, che ha condiviso su Facebook la foto dei alcuni volantini comparsi in alcuni quartieri di Genova. '...

Advertising

PalermoToday : 'Nei manifesti no-vax la sintesi delle più grosse stupidaggini circolate finora sui vaccini'… - Pa_Re81 : @65_virna Spero nei vandali che imbrattino nei modi peggiori questi manifesti - grava1995 : @paolo_damilano Lei nei manifesti elettorali dice 'c'è da fare'. Giusto, ma cosa.... e per chi ??!?! - robertobussine1 : @Anpinazionale @BeppeGiulietti Imbecilli, dove trovate la frase “suolo e sangue” nei manifesti per il 29 maggio? No… - pernigottigab : Avreste potuto usare l’energia per fare le manifestazioni per magari diplomarvi o seguire una lezione. E invece no,… -