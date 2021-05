Nadal perde lo scettro | fuori con Zverev Ruud stende Bublik

(Di venerdì 7 maggio 2021) Che botta, Rafa! Saschasgambettanei quarti di finale del Masters 1000 Madrid battendolo in due set 6 - 4 6 - 4. Rafa inseguiva la 75esima semifinale in un Masters 1000 e il sesto titolo ...

è il padrone di questa superficie - aveva detto il tedesco campione delle Finals nel 2018 - , giocare contro di lui e a casa sua è certamente quanto di più difficile possa succedere a un ...Masters Madrid, risultati quarti di finale [3] D. Thiem b. J. Isner 3 - 6, 6 - 3, 6 - 4 [5] A. Zverev b. [1] R.6 - 4 6 - 4 C. Ruud b. A. Bublik 7 - 5, 6 - 1 [16] C. Garin vs [8] M. Berrettini - diretta Sky Sport ...Un grande Matteo Berrettini si aggiudica il quarto di finale conclusivo della giornata, in un match che nel primo set non sembrava mettersi benissimo. Il cileno Cristian Garin infatti ...È Alexander Zverev il vincitore del quarto di finale di cartello dell'ATP Masters 1000 di Madrid che lo ho visto contrapposto al Re della terra rossa e numero due al mondo Rafael Nadal.