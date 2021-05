Monitoraggio Iss, ancora in aumento l’indice Rt nazionale: ora a 0,89. Nessuna regione a rischio alto, Calabria in peggioramento (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre la mappa delle regioni tende a colorarsi sempre più di giallo, con nuovi ingressi previsti a partire da lunedì 10 maggio, il Monitoraggio dell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus registra un nuovo aumento dell’indice Rt nazionale. Secondo l’analisi settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero, l’indice di diffusione del virus è passato da 0,85 della scorsa settimana a 0,89. In discesa invece l’incidenza dei contagi che passa a 127 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 146 rilevato sette giorni prima. Il miglioramento generale è confermato poi dall’assenza di regioni a rischio alto, per la seconda settimana di fila. Restano comunque sei a rischio moderato, con la Calabria considerata a ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre la mappa delle regioni tende a colorarsi sempre più di giallo, con nuovi ingressi previsti a partire da lunedì 10 maggio, ildell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus registra un nuovodelRt. Secondo l’analisi settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero,di diffusione del virus è passato da 0,85 della scorsa settimana a 0,89. In discesa invece l’incidenza dei contagi che passa a 127 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 146 rilevato sette giorni prima. Il miglioramento generale è confermato poi dall’assenza di regioni a, per la seconda settimana di fila. Restano comunque sei amoderato, con laconsiderata a ...

Advertising

istsupsan : ??Gli #abusi sui #minori sono un fenomeno sottostimato e costituiscono fattori di rischio per suicidi e disturbi psi… - fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio Iss: indice Rt in lieve aumento, ora è a 0,87. Attesa per i nuovi colori delle regioni - Agenzia_Ansa : L'incidenza secondo gli ultimi calcoli sarebbe ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della s… - cimbolano : Le Regioni migliorano Nessuna a rischio alto. - infoitinterno : Monitoraggio Iss, indice Rt basso, la Calabria verso zona gialla -