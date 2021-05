Ligue 1 2020/2021: Lille devastante, 0-3 al Lens e allungo in vetta (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ un Lille sempre più vicino all’incredibile vittoria del campionato francese. Con la vittoria senza storia per 0-3 sul campo del Lens, il Losc si porta a quota 79 punti in classifica a due giornate dalla fine, momentaneamente a +4 sul Psg che gioca la sua partita domenica sera sul campo del Rennes e che non può assolutamente perdere terreno. Superato dunque uno degli ultimi tre ostacoli verso la conquista del titolo in Ligue 1 per la squadra di Galtier, davvero vicinissima a compiere quello che sarebbe quasi un miracolo sportivo. E va detto che non si trattava di un avversario morbido per il Lille. Il Lens, infatti, è quinto e in piena lotta per un posto in Conference League, ma questa sera non c’è partita. Ad aiutare gli ospiti è l’atteggiamento inguardabile della difesa di casa: dopo appena tre ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ unsempre più vicino all’incredibile vittoria del campionato francese. Con la vittoria senza storia per 0-3 sul campo del, il Losc si porta a quota 79 punti in classifica a due giornate dalla fine, momentaneamente a +4 sul Psg che gioca la sua partita domenica sera sul campo del Rennes e che non può assolutamente perdere terreno. Superato dunque uno degli ultimi tre ostacoli verso la conquista del titolo in1 per la squadra di Galtier, davvero vicinissima a compiere quello che sarebbe quasi un miracolo sportivo. E va detto che non si trattava di un avversario morbido per il. Il, infatti, è quinto e in piena lotta per un posto in Conference League, ma questa sera non c’è partita. Ad aiutare gli ospiti è l’atteggiamento inguardabile della difesa di casa: dopo appena tre ...

