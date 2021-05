Le potenze si contendono il prossimo Dalai Lama

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il «Buddha vivente» Tenzin Gyatso ha quasi 86 anni e si pensa alla sua successione. Dovrebbe reincarnarsi in un bambino, ma la Cina vuole decidere per legge chi sarà, mentre India e Stati Uniti spingono per altre soluzioni. Tra antichi riti e giochi di potere, una questione spirituale è diventata affare geopolitico. Alti funzionari della sicurezza indiana, tra cui componenti dello stesso gabinetto del primo ministro Narendra Modi, avrebbero preso parte a riunioni segrete per decidere come influenzare la scelta del. La notizia data dall'americana Bloomberg pochi giorni fa è passata quasi inosservata, ma è il piccolo indicatore di un tema che sta dividendo le grandi- Cina, Stati Uniti, India - e al cui centro c'è lui: Tenzin Gyatso. È un essere semi-divino, quattordicesima reincarnazione ...

