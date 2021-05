Italiano: ”Napoli? Dovremo essere pronti a sacrificarci” (Di venerdì 7 maggio 2021) Italiano: “Il Napoli ha giocatori di livello mondiale, siamo pronti a sacrificarci, avremo bisogno del miglior Saponara” Alla vigilia della sfida casalinga contro il Napoli, l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano si è presentato come di consueto nella sala “Capellazzi” del centro sportivo “Bruno Ferdeghini”, per analizzare i temi del match. Il pareggio esterno ottenuto a Verona? “Il pareggio del “Bentegodi” è stato fondamentale e ottenuto con grande caparbietà. La squadra ha creduto fino alla fine di poter segnare e sono contento che i subentrati abbiano dato un contributo decisivo. Perchè è quanto deve accadere sempre, in particolare in questo momento della stagione”. Saponara come sta? “Sta abbastanza bene, ha avuto un problemino al piede ma stringe i denti. E’ un ragazzo che ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 7 maggio 2021): “Ilha giocatori di livello mondiale, siamo, avremo bisogno del miglior Saponara” Alla vigilia della sfida casalinga contro il, l’allenatore dello Spezia Vincenzosi è presentato come di consueto nella sala “Capellazzi” del centro sportivo “Bruno Ferdeghini”, per analizzare i temi del match. Il pareggio esterno ottenuto a Verona? “Il pareggio del “Bentegodi” è stato fondamentale e ottenuto con grande caparbietà. La squadra ha creduto fino alla fine di poter segnare e sono contento che i subentrati abbiano dato un contributo decisivo. Perchè è quanto deve accadere sempre, in particolare in questo momento della stagione”. Saponara come sta? “Sta abbastanza bene, ha avuto un problemino al piede ma stringe i denti. E’ un ragazzo che ...

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Enzovit : Italiano: ''Napoli? Dovremo essere pronti a sacrificarci'' - ansa_liguria : Italiano, contro il Napoli concentrazione e sacrificio - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: #SpeziaNapoli - Gli azzurri affrontano nuovamente una squadra in lotta per la salvezza. Lo #Spezia di Vincenzo Italiano f… - SiamoPartenopei : Da La Spezia, Bonatti a CN24: 'Italiano ha dubbi di formazione per il Napoli! Non sono sicuro andrà via, sul ds Mel… -