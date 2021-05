Ibm ha sviluppato il primo chip a 2 nanometri

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ia 2di Ibm (Ibm)Una nuova categoria dibasati su transistor delle dimensioni di 2è stata sviluppata per la prima volta al mondo da Ibm, nei laboratori di ricerca ad Albany, New York. Lo ha svelato la compagnia americana, che sposta in avanti l’innovazione nel settore proprio nel pieno della crisi globale dei semiconduttori. Rispetto ai più avanzatia 7, queste nuove componenti potranno migliorare le prestazioni del 45% e ridurre il consumo di energia del 75%, secondo Ibm. Nelle sue componenti più piccole l’inedita tecnologia sviluppata a 2(inferiore anche alla larghezza del dna umano) è visibile solo con un microscopio elettronico, e permette di sistemare fino a 50 miliardi di transistor in un ...

