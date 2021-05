(Di venerdì 7 maggio 2021) Le motovedette da cui isparano sui nostri pescherecci sono i nostri, anzi, lo erano. L’imbarcazione che ieri ha preso di mira idi Mazara del Vallo al largo della costa della Libia è unaqualche anno fa, giusto per tenerci buoni governi provvisori e rivoltosi. Ovviamente il ministro degli Esteri Luigi Di, nella sua timidissima difesa dell’imbarcazione italiana, con tanto dita ai, non fa nessuna menzione di quel clamoroso paradosso. Laalla Libia Arriverà non prima dell’alba di domani al porto di Mazara del Vallo (Trapani) il peschereccio ‘Aliseo’, colpito ieri nello scontro con la Guardia ...

Advertising

robertosaviano : Il peschereccio italiano #Aliseo è stato aggredito da miliziani libici che si trovavano a bordo della Ubari 660, mo… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: I libici hanno sparato da una motovedetta regalata dall’Italia (video). Di Maio bacchetta i pescatori - SecolodItalia1 : I libici hanno sparato da una motovedetta regalata dall’Italia (video). Di Maio bacchetta i pescatori… - mire_mori : RT @GHINODITACCO18: Siamo alla farsa. La barca dalla quale gli amici libici di Di Maio hanno sparato contro i nostri pescatori era stata do… - Phoenix_1889 : RT @robertosaviano: Il peschereccio italiano #Aliseo è stato aggredito da miliziani libici che si trovavano a bordo della Ubari 660, motove… -

Ultime Notizie dalla rete : libici hanno

Tp24

I colpi ciraggiunto e i vetri della plancia sono andati in frantumi'. Il comandante ricostruisce quegli attimi convulsi, mentre i militarisparavano ad altezza d'uomo per costringere l'...lo sanno, econsapevolezza che sono molte di più di quelle poche che riescono a intercettare. La Guardia costiera libica è un'unità composta da alcuni miliziani selezionati della ...Le ambasciate di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti in Libia hanno sollecitato le autorità e le istituzioni in vista delle elezioni previste per il prossimo 24 dicembre. In una nota ...Dalle isole Svalbard alle Galapagos, dall'Africa ai mari cinesi. Sono molte le dispute che riguardano un bene prezioso per molti popoli, fonte di arricchimento ma anche simboli di equilibri geopolitic ...