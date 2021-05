Grey’s Anatomy dice addio ad un altro personaggio (spoiler) (Di venerdì 7 maggio 2021) Jackson Avery - Grey's Anatomy Un nuovo addio sta per cambiare la quotidianità del Grey-Sloan Memorial Hospital. Nel corso della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, attualmente in onda su ABC, i telespettatori della serie tv ideata da Shonda Rhimes dovranno infatti salutare Jesse Williams, interprete del dottor Jackson Avery a partire dalla sesta stagione. A comunicare la notizia è stato proprio il suo interprete. “Sarò per sempre grato delle opportunità sconfinate che mi ha dato Shonda Rhimes. La rete, lo studio, i compagni del cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen Pompeo e Debbie Allen. Da attore, regista ed essere umano, sono estremamente fortunato ad aver potuto imparare così tanto da tante persone, e ringrazio i nostri meravigliosi fan per aver dato tanta energia e sostegno al nostro ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Jackson Avery - Grey'sUn nuovosta per cambiare la quotidianità del Grey-Sloan Memorial Hospital. Nel corso della diciassettesima stagione di, attualmente in onda su ABC, i telespettatori della serie tv ideata da Shonda Rhimes dovranno infatti salutare Jesse Williams, interprete del dottor Jackson Avery a partire dalla sesta stagione. A comunicare la notizia è stato proprio il suo interprete. “Sarò per sempre grato delle opportunità sconfinate che mi ha dato Shonda Rhimes. La rete, lo studio, i compagni del cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen Pompeo e Debbie Allen. Da attore, regista ed essere umano, sono estremamente fortunato ad aver potuto imparare così tanto da tante persone, e ringrazio i nostri meravigliosi fan per aver dato tanta energia e sostegno al nostro ...

Advertising

Sminatore_ve : Solo una cosa trovo più insopportabile di Grey's anatomy, delle sue musichine e della vocina suadente della protago… - viaonmars : Ecco, se Grey's Anatomy adesso decidesse di staccare la spina non sarebbe male. (Considerando che l'avrebbero dovut… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Ci abitueremo mai agli addii in #GreysAnatomy? Un altro veterano del medical drama di ABC appende il camice al chiodo (me… - happytomlivson : and that’s why forse è il caso di chiudere grey’s anatomy - wallsvbylouis : vado a continuare grey's anatomy -