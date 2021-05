Fiorentina, Iachini: “Vogliamo vincere tutte le partite. Con la Lazio servirà il match perfetto” (Di venerdì 7 maggio 2021) La Fiorentina è vicina a raggiungere l'obiettivo salvezza.VIDEO Lazio, Inzaghi: “Fiorentina squadra di qualità. Sarà importante per un motivo”Una stagione travagliata quella dei toscani, che hanno visto avvicendarsi diverse volte l'allenatore e hanno attraversato grosse difficoltà. Con l'addio di Cesare Prandelli e il ritorno di Beppe Iachini, i viola sono tornati a vincere e si sono allontanati, probabilmente definitivamente, dalle zone paludose della classifica. Nel weekend la squadra del patron Commisso se la vedrà con la Lazio. Nella giornata odierna Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa analizzando le possibili chiavi del match.Fiorentina-Lazio, Iachini: “Vietato sbagliare, invertiamo la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè vicina a raggiungere l'obiettivo salvezza.VIDEO, Inzaghi: “squadra di qualità. Sarà importante per un motivo”Una stagione travagliata quella dei toscani, che hanno visto avvicendarsi diverse volte l'allenatore e hanno attraversato grosse difficoltà. Con l'addio di Cesare Prandelli e il ritorno di Beppe, i viola sono tornati ae si sono allontanati, probabilmente definitivamente, dalle zone paludose della classifica. Nel weekend la squadra del patron Commisso se la vedrà con la. Nella giornata odierna Beppeha parlato in conferenza stampa analizzando le possibili chiavi del: “Vietato sbagliare, invertiamo la ...

